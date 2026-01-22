Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال حفل توقيع إطلاق المجلس على هامش منتدى دافوس

وزير الخارجية يوقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وزير الخارجية يوقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام
المواطن - فريق التحرير

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على ميثاق تأسيس مجلس السلام، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقادة وممثلي عددٍ من الدول المرحبة بإنشاء المجلس، وذلك خلال حفل توقيع إطلاق المجلس على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

ويأتي توقيع سمو وزير الخارجية على ميثاق التأسيس ترحيبًا بجهود السلام التي يقودها فخامة الرئيس الأمريكي، وتأكيدًا على التزام المملكة بدعم مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في قطاع غزة كما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم (2803)، ودعمًا لإعادة إعمار القطاع والدفع نحو السلام العادل والدائم، وبما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة.

