وزير الداخلية يكرم رجل الأمن ريان آل أحمد

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الجمعة، في مكتبه رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد، تقديرًا لشجاعته وإخلاصه، وذلك عقب مغادرته المستشفى بعد تلقيه العلاج من الإصابة التي تعرّض لها أثناء أدائه واجبه الأمني في المسجد الحرام.
استقبال وتكريم وزير الداخلية للجندي ريان آل أحمد، يعكس اهتمام قيادة الوطن برجالها، ويجسّد التزامها الراسخ بحماية ضيوف الرحمن.
— فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2026