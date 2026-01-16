Icon

الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن Icon انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 Icon “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon

عقب مغادرته المستشفى بعد تلقيه العلاج

وزير الداخلية يكرم رجل الأمن ريان آل أحمد

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٣ مساءً
وزير الداخلية يكرم رجل الأمن ريان آل أحمد
المواطن - فريق التحرير

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الجمعة، في مكتبه رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد، تقديرًا لشجاعته وإخلاصه، وذلك عقب مغادرته المستشفى بعد تلقيه العلاج من الإصابة التي تعرّض لها أثناء أدائه واجبه الأمني في المسجد الحرام.

استقبال وتكريم وزير الداخلية للجندي ريان آل أحمد، يعكس اهتمام قيادة الوطن برجالها، ويجسّد التزامها الراسخ بحماية ضيوف الرحمن.

