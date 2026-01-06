وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم، بحضور مُحافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وذلك خلال حفل افتتاح رسمي أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن النسخة السابعة من البطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الآسيوية، ومسؤولي اللجنة المحلية المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، أنَّ استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية, تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن البطولة تعزز حضور المملكة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية القارية والدولية.

وأضاف سموه: “إن تنظيم البطولة يعكس مستوى الجاهزية العالية للمملكة لاستضافة الأحداث الرياضية المتنوعة، وأن هذه الاستضافة تُعد جزءًا من المسار المتكامل للاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية وتنظيمية مميزة للمنتخبات المشاركة والجماهير”.

وتُقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية, في مدينتي جدة والرياض، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، ضمن خطة تشغيلية وتنظيمية شاملة تشرف عليها اللجنة المحلية المنظمة؛ حيث تحتضن مدينة جدة 20 مباراة من البطولة؛ يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية 10 مباريات، من بينها مباراتا الافتتاح والنهائي، فيما تُقام 10 مباريات أخرى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تشمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وفي العاصمة الرياض، تُقام 12 مباراة ضمن دور المجموعات، موزعة بواقع ست مباريات على ملعب نادي الشباب، وست مباريات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.