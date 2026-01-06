Icon

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة Icon الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا Icon وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة Icon مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال Icon الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية Icon أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة Icon هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها Icon انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم، بحضور مُحافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وذلك خلال حفل افتتاح رسمي أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن النسخة السابعة من البطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.
وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الآسيوية، ومسؤولي اللجنة المحلية المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

قد يهمّك أيضاً
رئيس الأهلي مشيدًا بوزير الرياضة: يمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة العمل

رئيس الأهلي مشيدًا بوزير الرياضة: يمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة العمل

بعد الإنجاز الآسيوي.. تكريم رسمي لنجوم الأهلي

بعد الإنجاز الآسيوي.. تكريم رسمي لنجوم الأهلي

وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، أنَّ استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية, تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن البطولة تعزز حضور المملكة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية القارية والدولية.

وأضاف سموه: “إن تنظيم البطولة يعكس مستوى الجاهزية العالية للمملكة لاستضافة الأحداث الرياضية المتنوعة، وأن هذه الاستضافة تُعد جزءًا من المسار المتكامل للاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية وتنظيمية مميزة للمنتخبات المشاركة والجماهير”.

وتُقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية, في مدينتي جدة والرياض، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، ضمن خطة تشغيلية وتنظيمية شاملة تشرف عليها اللجنة المحلية المنظمة؛ حيث تحتضن مدينة جدة 20 مباراة من البطولة؛ يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية 10 مباريات، من بينها مباراتا الافتتاح والنهائي، فيما تُقام 10 مباريات أخرى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تشمل مواجهات الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وفي العاصمة الرياض، تُقام 12 مباراة ضمن دور المجموعات، موزعة بواقع ست مباريات على ملعب نادي الشباب، وست مباريات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد