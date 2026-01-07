وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة

Icon

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

الدرعية، 7 يناير 2026م: زار معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، تجارب وبرامج موسم الدرعية 25/26، في إطار دعمه المتواصل للمشاريع السياحية والثقافية الوطنية، واطّلاعه على ما يقدمه الموسم من فعاليات تعكس هوية الدرعية ومكانتها التاريخية.
وأكد معاليه أن موسم الدرعية يعد أحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية السعودية، وركيزة فاعلة ضمن منظومة السياحة الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز حضور الدرعية وترسيخ مكانتها كمنصة تجمع بين الأصالة والتجربة المعاصرة.
واشتمل برنامج الزيارة على عدد من المحطات البارزة ضمن موسم الدرعية، حيث وقف معالي وزير السياحة على برنامج “هل القصور”، الذي فتح أبواب عدد من القصور التاريخية لأول مرة أمام الزوار في الدرعية، مقدّمًا تجربة ثقافية نوعية تبرز رمزية كل قصر، وتسرد محطات من التاريخ السعودي في إطار بصري ومعماري يعكس عمق المكان.


كما تضمنت الزيارة برنامج “الحويّط”، الذي يجسّد روح الدرعية من خلال تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، تجمع بين العروض الفنية الحية، والأنشطة التفاعلية، والمشاهد الثافية، بما يعكس هوية المكان ويمنح الزائر تجربة متكاملة.
واطّلع معاليه على برنامج “ليالي الدرعية”، الذي يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الفنية الثقافية، في تجربة ليلية تحتفي بالأصالة والضيافة السعودية، وتقدم نموذجًا يجمع بين التاريخ والحداثة.
واختُتمت الزيارة ببرنامج “منزال”، الذي يقدم تجربة ثقافية مفتوحة تستلهم القيم السعودية، وتمزج بين الحِرف اليدوية، والسرد القصصي، والضيافة، في بيئة طبيعية تعزز التفاعل مع التراث بأسلوب معاصر.

وتأتي زيارة معالي وزير السياحة لموسم الدرعية 25/26، في إطار جهوده لدعم أنشطة الموسم بوصفه أحد المشاريع السياحية والثقافية النوعية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تعزيز ما يشهده الموسم من تطور نوعي في تجاربه المتنوعة، وجودة تنفيذ برامجه، وقدرته على تقديم تجربة تعبّر عن هوية الدرعية.
الجدير بالذكر أن زيارة معالي وزير السياحة تأتي ضمن مسارات برنامج شتاء السعودية، الذي يُقام تحت شعار “حيّ الشتاء”، ويهدف إلى إبراز تنوّع المقومات السياحية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز حضور الوجهات الوطنية، بما يتيح للسياح من داخل المملكة وخارجها فرصة اكتشاف تجارب ووجهات سياحية متنوعة.

  

