خلال زيارته الحالية لمنطقة المدينة المنورة

وزير الشؤون الإسلامية يدشّن الملتقى الدعوي لموسم العمرة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المواطن - واس

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الملتقى الدعوي لموسم العمرة، وذلك خلال زيارته الحالية لمنطقة المدينة المنورة، متضمّنًا خطة المناشط الدعوية والإرشادية التي سيتم تنفيذها خلال شهري شعبان ورمضان لهذا العام 1447هـ، ضمن جهود الوزارة في تكثيف البرامج التوعوية الموجّهة للمعتمرين والزوار.

ونوه معاليه خلال حفل التدشين الذي أقيم اليوم في جامع سيد الشهداء، بأهمية هذا الملتقى الذي يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز التوعية الشرعية خلال موسم العمرة لضيوف الرحمن، وتكثيف البرامج الدعوية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تسعى لخدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ رسالة الوسطية والاعتدال.

ويشتمل الملتقى الدعوي لموسم العمرة على تنفيذ (2.346) منشطًا دعويًا، تتنوع بين الكلمات الإرشادية، والمحاضرات، والدروس العلمية، والندوات، إلى جانب التصاميم الدعوية، التي تشمل (1.900) كلمة إرشادية، و(66) محاضرة، و(226) درسًا علميًا، و(4) ندوات، و(350) تصميمًا دعويًا، كما تتضمن الخطة توزيع الكتب والمطبوعات الإرشادية، إضافة إلى إجابة السائلين وتقديم التوجيه الشرعي المباشر للمعتمرين والزوار.

وتُنفَّذ هذه المناشط في عددٍ من المواقع الحيوية، تشمل الجوامع الكبرى، والمساجد التاريخية، ومواقع الخدمة الشاملة، بما يضمن وصول الرسالة الدعوية إلى أكبر شريحة من المستفيدين، ويشارك في تنفيذ هذه الخطة (56) داعية من الرجال و(48) داعية من النساء، يعملون على تقديم البرامج الدعوية والتوعوية وفق منهج وسطي معتدل، يراعي تنوّع الثقافات واللغات، ويسهم في تيسير أداء المناسك على بصيرة ووعي.

