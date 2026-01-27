وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في محافظة جدة، وتفقد عددًا من المنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية في المدينتين، كما افتتح مشروعًا نوعيًا لتصنيع الأغذية، وذلك برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

ودشّن الخريّف مصنع شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الذي تصل طاقة إنتاجه سنويًا إلى 10 آلاف طن من الأغذية المبردة والمجمدة، ويبلغ حجم الاستثمار فيه (150) مليون ريال، ويمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة.

كما زار معاليه مصنع سيارا العربية للصناعات الغذائية، الذي يشكل استثمارًا نوعيًا لتوطين تصنيع المنتجات الغذائية بالمملكة، ويصل حجم الاستثمار في المصنع مع التوسعة الجديدة (320) مليون ريال، فيما تبلغ طاقة الإنتاج السنوي أكثر من (30) ألف طن من الأغذية المبردة والمجمدة.

وتأتي صناعة الأغذية في مقدمة القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية.

وشهد القطاع خلال الأعوام الأخيرة تطورًا وتحولًا غير مسبوق، رسمت معالمه رؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة معدلات اكتفاء ذاتي عالية في عدد من القطاعات الغذائية؛ إذ وصلت نسبة الاكتفاء في صناعة الدواجن إلى 75%، وفي اللحوم الحمراء إلى 57%، وفي الأسماك إلى 60%، إضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة في صناعة الحليب والألبان ومشتقاتها.

وتقدر قيمة سوق الأغذية في المملكة بأكثر من (200) مليار ريال، مع نمو بمعدل سنوي يبلغ 3% ليصل إلى (214) مليار ريال بحلول عام 2030.

ووضعت الإستراتيجية الوطنية للصناعة ضمن مستهدفاتها جذب استثمارات في قطاع صناعة الأغذية بقيمة (78) مليار ريال حتى عام 2035، حيث نجحت المملكة في استقطاب أبرز شركات الأغذية العالمية للاستثمار في السوق السعودي، دعمًا لمستهدفات توطين الصناعات الغذائية ونقل أحدث تقنياتها، مع تقديم جميع الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمرين، ومنها الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتجمعات الصناعية المتخصصة التي شملت إطلاق أكبر تجمع صناعي غذائي من نوعه في العالم بمدينة جدة، على مساحة (11) مليون متر مربع، والتجمع الصناعي للألبان بالخرج، إلى جانب مجمع لتصنيع الأغذية بجازان.