Icon

وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف Icon الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا Icon بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران Icon القادسية يفوز على النصر في دوري روشن Icon تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل Icon شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة Icon 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة Icon “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية Icon تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تفقّد مشاريع تطوير البنية التحتية

وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف؛ المدينة الصناعية بمنطقة جازان، وتفقّد مشاريع تطوير البنية التحتية، وعددًا من المنشآت الصناعية، كما دشن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف في المنطقة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية

ويعد مصنع “سما الجود للأعلاف” الذي افتتحه معالي الوزير، أحد المصانع الوطنية المتخصصة في تصنيع الأعلاف عالية الجودة، ويدعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني في منطقة جازان، كما يواكب مستهدفات الاكتفاء الذاتي للمملكة.

قد يهمّك أيضاً
الخريف يبحث مع minth group الصينية تعزيز التعاون في سلاسل إمداد السيارات

الخريف يبحث مع minth group الصينية تعزيز التعاون في سلاسل إمداد السيارات

الخريف: السعودية على أعتاب مستقبل صناعي واعد

الخريف: السعودية على أعتاب مستقبل صناعي واعد

ويقدّم المصنع الذي تغطي مساحته 20 ألف متر مربع, منتجات متوازنة غذائيًا ومُطابقة للمواصفات، ويتبنى أحدث التقنيات الصناعية، كما يركز على تصنيع ثلاثة منتجات هي: الشعير المضغوط، والشعير المجروش، والنخالة الحيوانية، بما يلبي احتياجات مشروعات الثروة الحيوانية، ويعزز التكامل الصناعي الزراعي.

وخلال جولته بالمدينة الصناعية بجازان، اطَّلع الوزير الخريّف على جاهزية البيئة الصناعية، والخدمات والمنتجات النوعية المقدمة لتمكين المستثمرين وروّاد الأعمال، ومنها المصانع الجاهزة التي تدعم المشاريع الصناعية الناشئة وتسرّع بدء الأعمال في القطاع الصناعي.

كما تفقد معاليه مشروع تطوير وتأهيل الطريق الرابط، ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للصناعة في منطقة جازان، والذي يسهم في دعم الخدمات اللوجستية داخل المدينة، ويسهل الحركة المرورية.

وزار معالي الوزير المبنى الإداري للمدينة الصناعية، واستمع إلى شرحٍ عن البنية التحتية المتطورة، وأبرز الخدمات والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، كما اطَّلع على مبادرة زراعة أشجار المانجروف التي تعزّز الاستدامة البيئية داخل المدن الصناعية.

وشملت زيارة الخريّف للمدينة الصناعية بمنطقة جازان، جولة في مصنع “سمسم جازانا”، اطَّلع خلالها على عملياته التشغيلية، وخطوط إنتاجه، وتقنياته المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتعكس زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص الوزارة على دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، بالاستفادة من المقومات والمزايا النسبية لكل منطقة، وجهودها المستمرة لتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية، وتوفير بيئة جاذبة لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد