وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكَّد معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تعكس القيم الإنسانية الأصيلة التي تنتهجها المملكة وأضحت سمة بارزة لمملكة الإنسانية.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير ما يوليانه من رعاية للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، إلى جانب الدعم الشامل الذي تقدمه القيادة للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا لما وصل له القطاع الطبي السعودي من تميز وعالمية.

وعبّر ذوو التوأم الملتصق التنزاني، عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.