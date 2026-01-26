Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ80 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ80 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - واس

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية, اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(80) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة السعودية الـ(80) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

