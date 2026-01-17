Icon

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها ملابس شتوية مخصصة للأطفال، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

ومن المقرر توزيع الملابس الشتوية ضمن برنامج ترفيهي متكامل تنفذه الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث يجمع البرنامج بين توفير الكسوة الشتوية والدعم النفسي والترفيهي للأطفال في مخيمات النزوح، بما يسهم في الترويح عنهم وتهيئتهم نفسيًا للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

قد يهمّك أيضاً
غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة 

غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة 

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل...

وتأتي هذه القافلة في وقتٍ يواجه فيه أطفال قطاع غزة تحدياتٍ مضاعفة، في ظل برودة الطقس واستمرار النزوح وفقدان المنازل، الأمر الذي يجعل توفير الملابس الشتوية حاجةً إنسانية ضرورية تسهم في توفير الحد الأدنى من الدفء، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة 
العالم

غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة 

العالم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
السعودية اليوم

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية...

السعودية اليوم