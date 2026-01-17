وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها ملابس شتوية مخصصة للأطفال، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

ومن المقرر توزيع الملابس الشتوية ضمن برنامج ترفيهي متكامل تنفذه الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث يجمع البرنامج بين توفير الكسوة الشتوية والدعم النفسي والترفيهي للأطفال في مخيمات النزوح، بما يسهم في الترويح عنهم وتهيئتهم نفسيًا للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

وتأتي هذه القافلة في وقتٍ يواجه فيه أطفال قطاع غزة تحدياتٍ مضاعفة، في ظل برودة الطقس واستمرار النزوح وفقدان المنازل، الأمر الذي يجعل توفير الملابس الشتوية حاجةً إنسانية ضرورية تسهم في توفير الحد الأدنى من الدفء، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.