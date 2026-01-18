Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد دعم الصادرات (الرياض).

– محلل أنظمة مساعد (الرياض).

– مساعد تسويق (الرياض).

– محلل أعمال (الرياض).

– مسؤول الموارد البشرية (تبوك).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

