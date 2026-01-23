وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة شؤون الموظفين.

– أخصائي مشتريات/ سلسلة التوريد.

– مدير أول استشارات المخاطر الرقمية.

– مدير خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مستشار المحتوى المحلي/ الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مساعد إدارة الحسابات.

– مستشار تنمية الإيرادات.

– مستشار كفاءة الإنفاق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)