Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

– مدير إدارة شؤون الموظفين.

– أخصائي مشتريات/ سلسلة التوريد.

– مدير أول استشارات المخاطر الرقمية.

– مدير خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مستشار المحتوى المحلي/ الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مساعد إدارة الحسابات.

– مستشار تنمية الإيرادات.

– مستشار كفاءة الإنفاق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم