Icon

خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي Icon انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف Icon موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل Icon وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

– أخصائي إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المخاطر، أو ما يعادلها.

– مستشار تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين
حصاد اليوم

وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

حصاد اليوم