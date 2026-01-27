وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث قانوني.
– مدير قسم التمثيل القضائي.
– أخصائي أول دعم أمانة اللجان.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)