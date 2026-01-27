Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث قانوني.

– مدير قسم التمثيل القضائي.

– أخصائي أول دعم أمانة اللجان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

