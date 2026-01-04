وظائف السعودية.. جدارات تعلن عن 27 ألف وظيفة للجنسين

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات عن طرح (27,800) وظيفة متنوعة للجنسين.

وأوضحت منصة جدارات، أن الوظائف الشاغرة في السعودية ، متاحة لحملة (الإبتدائية, المتوسطة, الثانوية، الدبلوم, البكالوريوس، فأعلى) للعمل في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:

تفاصيل وظائف السعودية عبر جدارات:

الوظائف المتاحة:

– وظائف القطاع العام (الحكومي) – عدد الوظائف المطروحة (143) وظيفة

– وظائف القطاع شبه الحكومي – عدد الوظائف المطروحة (73) وظيفة

– وظائف القطاع الخاص – عدد الوظائف المطروحة (27,584) وظيفة

التفاصيل وطريقة التقديم:

يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل بشأن وظائف جدارات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.