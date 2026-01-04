وظائف السعودية.. جدارات تعلن عن 27 ألف وظيفة للجنسين

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات عن طرح (27,800) وظيفة متنوعة للجنسين.
وأوضحت منصة جدارات، أن الوظائف الشاغرة في السعودية ، متاحة لحملة (الإبتدائية, المتوسطة, الثانوية، الدبلوم, البكالوريوس، فأعلى) للعمل في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:
– وظائف القطاع العام (الحكومي) – عدد الوظائف المطروحة (143) وظيفة
– وظائف القطاع شبه الحكومي – عدد الوظائف المطروحة (73) وظيفة
– وظائف القطاع الخاص – عدد الوظائف المطروحة (27,584) وظيفة
يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل بشأن وظائف جدارات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.