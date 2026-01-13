وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن توفر وظائف شاغرة, والمراد شغلها بالكفاءات المؤهلة من الجنسين بدوام صباحي في مقر المعهد العاصمة الرياض عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– أخصائي سياسات

– أخصائي تنفيذ برامج تأهيلية

– خبير استمرارية الأعمال

– أخصائي تخطيط وتحليل مهني

– أخصائي قياس وتقويم

– خبير تصميم برامج تدريبية

– أخصائي تصميم برامج تدريبية

– أخصائي تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المعلم

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة

– السياسات التعليمية

– القياس والتقويم

– المناهج وطرق التدريس

– القيادة التربوية

– الإدارة التربوية

– الإدارة التربوية والتخطيط

– الإدارة التعليمية

– الموارد البشرية

– العلوم الإدارية

– تخطيط التعليم واقتصادياته

– التنظيم والتطوير الإداري

– القياس والتقويم التربوي

– تحليل البيانات

– علوم البيانات

– الاختبارات و المقاييس

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح عبر منصة جدارات عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1447/8/1هـ (الموافق 2026/1/20م).