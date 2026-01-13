وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن توفر وظائف شاغرة, والمراد شغلها بالكفاءات المؤهلة من الجنسين بدوام صباحي في مقر المعهد العاصمة الرياض عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات على النحو التالي:
– أخصائي سياسات
– أخصائي تنفيذ برامج تأهيلية
– خبير استمرارية الأعمال
– أخصائي تخطيط وتحليل مهني
– أخصائي قياس وتقويم
– خبير تصميم برامج تدريبية
– أخصائي تصميم برامج تدريبية
– أخصائي تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المعلم
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة
– السياسات التعليمية
– القياس والتقويم
– المناهج وطرق التدريس
– القيادة التربوية
– الإدارة التربوية
– الإدارة التربوية والتخطيط
– الإدارة التعليمية
– الموارد البشرية
– العلوم الإدارية
– تخطيط التعليم واقتصادياته
– التنظيم والتطوير الإداري
– القياس والتقويم التربوي
– تحليل البيانات
– علوم البيانات
– الاختبارات و المقاييس
التقديم متاح عبر منصة جدارات عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1447/8/1هـ (الموافق 2026/1/20م).