وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التنفيذي لمحفظة المشتريات.

– مساعد مدير امتثال البيانات.

– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.

– مدير الشركاء الاستراتيجيين.

– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– رئيس قسم الشؤون الحكومية الدولية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

