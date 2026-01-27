وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– المدير التنفيذي لمحفظة المشتريات.
– مساعد مدير امتثال البيانات.
– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.
– مدير الشركاء الاستراتيجيين.
– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
– رئيس قسم الشؤون الحكومية الدولية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)