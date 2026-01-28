Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت هيئة عقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير مسؤولي مجالس ولجان: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

