وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الاكتتاب التجاري.

– مدير أول التدقيق الداخلي.

– مساعد ائتمان.

– مدير المراجعة الداخلية.

– أخصائي أول أمن سيبراني.

– رئيس فريق مراقبة المخاطر والدعم.

– خبير أول مخاطر الأطراف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

