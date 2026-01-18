وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مشاريع ومرافق (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الإنشاءات، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس شبكات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)