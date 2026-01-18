القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مشاريع ومرافق (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الإنشاءات، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس شبكات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)