وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في محافظة الخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول فريق التصنيع والهندسة.

– منسق معالجة البيانات.

– مدير الإنتاج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

