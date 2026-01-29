وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في محافظة الخرج.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول فريق التصنيع والهندسة.
– منسق معالجة البيانات.
– مدير الإنتاج.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)