وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عقود.

– أخصائي أول إدارة المخاطر.

– رئيس عمال السباكة.

– مهندس كميات.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مراقب الوثائق.

– موظف الاستقبال.

– مدير المجتمع.

– مهندس معماري.

– مدير التسويق الرقمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)