Icon

خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي Icon انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف Icon موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل Icon وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

– أخصائي عقود.

– أخصائي أول إدارة المخاطر.

– رئيس عمال السباكة.

– مهندس كميات.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مراقب الوثائق.

– موظف الاستقبال.

– مدير المجتمع.

– مهندس معماري.

– مدير التسويق الرقمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم