خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي عقود.
– أخصائي أول إدارة المخاطر.
– رئيس عمال السباكة.
– مهندس كميات.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– مراقب الوثائق.
– موظف الاستقبال.
– مدير المجتمع.
– مهندس معماري.
– مدير التسويق الرقمي.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)