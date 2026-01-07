وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟ حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التخطيط المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس تحسين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)