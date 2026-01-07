وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التخطيط المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس تحسين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)