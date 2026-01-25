وظائف شاغرة بـ شركة نابكو الوطنية

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف نابكو الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أول مخاطر الائتمان.

– فني صيانة.

– مشغل إنتاج.

– مساعد إنتاج.

– مراقب البوابة.

– مهندس إنتاج.

– مساعد مفتش مراقبة الجودة.

– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)