وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء الموقع.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.
– مدير قسم تخطيط المواد والإنتاج.
– محاسب التكاليف.
– مهندس أول، كهرباء/ تيار متردد.
– مهندس دعم فني.
– مهندس مساعد مراقبة الجودة.
– موظف استقبال.
– مدير مبنى.
– أخصائي خدمات الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)