وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

– طبيب أمراض العيون.

– أخصائي الأشعة/ التصوير المقطعي.

– استشاري طب الطوارئ.

– أخصائي الأمن السيبراني.

– طبيب جراحة عامة.

– مستشار أول التعاقد.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

