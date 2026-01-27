Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وينبع، والجبيل، وجدة.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مبيعات (الرياض).

– مشغل معدات (ينبع).

– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).

– مدقق حسابات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

