وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والخرج، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الطلب (الرياض).

– مخطط الطلب (الخرج).

– منسق النقل والخدمات اللوجستية (حائل).

– مشرف أنظمة مكافحة الحرائق (الرياض).

– مساعد مدير التسويق التجاري (الرياض).

– مدير فريق صيانة الإنتاج (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

