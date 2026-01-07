وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير فرع الدمام: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مساعد مستشار/ أنشطة الدعم القانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)