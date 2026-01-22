Icon

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مكتبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المكتبات، إدارة محتوى المعرفة، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي برنامج المنح الدراسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

