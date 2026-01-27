وظائف شاغرة في جسارة للمشاريع

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التصميم.

– مهندس مشتريات.

– مدير أول الكهرباء.

– مدير أول التخطيط.

– مساح أول كميات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)