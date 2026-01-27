وظائف شاغرة في جسارة للمشاريع

وزير الموارد البشرية يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل في نسختها الخامسة وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التصميم.
– مهندس مشتريات.
– مدير أول الكهرباء.
– مدير أول التخطيط.
– مساح أول كميات.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)