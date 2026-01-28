وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة”
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إصدار التذاكر.
– أخصائي الأنشطة التجارية.
– مدير أول المحاسبة.
– مدير أول مراقبة الموازنة العامة.
– مدير أرصفة الميناء.
– أخصائي أول عمليات المطارات.
– أخصائي مركز عمليات النقل.
– مهندس أول التخطيط.
– أخصائي تسليم الأعمال.
– مدير المشتريات.
– أخصائي أول ضمان ومراقبة الجودة.
– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)