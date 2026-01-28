وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إصدار التذاكر.

– أخصائي الأنشطة التجارية.

– مدير أول المحاسبة.

– مدير أول مراقبة الموازنة العامة.

– مدير أرصفة الميناء.

– أخصائي أول عمليات المطارات.

– أخصائي مركز عمليات النقل.

– مهندس أول التخطيط.

– أخصائي تسليم الأعمال.

– مدير المشتريات.

– أخصائي أول ضمان ومراقبة الجودة.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)