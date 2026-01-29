وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الغربية.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل آلة.
– فني تركيب البلاط.
– تنفيذي أول مبيعات.
– مفتش ضمان الجودة (عدد وظيفتين).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)