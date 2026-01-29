Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل آلة.

– فني تركيب البلاط.

– تنفيذي أول مبيعات.

– مفتش ضمان الجودة (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

