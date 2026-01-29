وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التدريب والتفاعل على البيانات والذكاء الاصطناعي.

– أخصائي ميداني/ القياس أثناء الحفر.

– مخطط مواد رئيسي.

– مهندس خدمة/ ميكانيكي.

– فني لحام.

– مشغل ميداني/ أنابيب ملفوفة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)