وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ
أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس التدريب والتفاعل على البيانات والذكاء الاصطناعي.
– أخصائي ميداني/ القياس أثناء الحفر.
– مخطط مواد رئيسي.
– مهندس خدمة/ ميكانيكي.
– فني لحام.
– مشغل ميداني/ أنابيب ملفوفة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)