Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان Icon خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب Icon وظائف شاغرة بـ شركة المراعي Icon السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا Icon دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين Icon “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب

وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

– رئيس التدريب والتفاعل على البيانات والذكاء الاصطناعي.

– أخصائي ميداني/ القياس أثناء الحفر.

– مخطط مواد رئيسي.

– مهندس خدمة/ ميكانيكي.

– فني لحام.

– مشغل ميداني/ أنابيب ملفوفة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مصفاة سامرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جسارة للمشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جسارة للمشاريع

حصاد اليوم