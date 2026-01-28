وظائف شاغرة في شركة PARSONS “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming” عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي” وظائف شاغرة لدى شركة معادن نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إنشاءات/ رصف الطرق.
– مهندس أول ميكانيكي.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مراقب وثائق.
– مساح ميداني.
– مهندس مدني.
– مهندس مخاطر.
– مدير مالي.
– مهندس إنشائي.
– مدير التسليم/ مدرج المطار.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)