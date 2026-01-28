Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إنشاءات/ رصف الطرق.

– مهندس أول ميكانيكي.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مراقب وثائق.

– مساح ميداني.

– مهندس مدني.

– مهندس مخاطر.

– مدير مالي.

– مهندس إنشائي.

– مدير التسليم/ مدرج المطار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

