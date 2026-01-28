وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، وخميس مشيط، والرياض، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة محركات.
– أخصائي أنظمة التبريد.
– مدير الأنظمة العامة.
– أخصائي تدريب.
– مدرب محاكاة طيران.
– مدير أول الخدمات الفنية.
– مشرف الطباعة.
– مسؤول دعم الملاحة البحرية.
– منسق مشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)