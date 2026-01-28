وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، وخميس مشيط، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة محركات.

– أخصائي أنظمة التبريد.

– مدير الأنظمة العامة.

– أخصائي تدريب.

– مدرب محاكاة طيران.

– مدير أول الخدمات الفنية.

– مشرف الطباعة.

– مسؤول دعم الملاحة البحرية.

– منسق مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)