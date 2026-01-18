وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التقييس

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد محاسب.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

– باحث تميز مؤسسي.

– مسؤول برنامج التدريب والتطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة التقييس الخليجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)