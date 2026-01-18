القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم
أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد محاسب.
– موظف دعم تقنية المعلومات.
– باحث تميز مؤسسي.
– مسؤول برنامج التدريب والتطوير.
وأوضحت هيئة التقييس الخليجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)