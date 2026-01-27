Icon

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

– محقق رئيسي التهرب.

– مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي.

– أخصائي تسجيل دافعي الضرائب.

– مدير تخطيط ودعم تقنية المعلومات.

– مستشار الالتزام الضريبي.

– أخصائي تشغيل معدات الأمن.

– أخصائي التخطيط والمتابعة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

