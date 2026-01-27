وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية في الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محقق رئيسي التهرب.
– مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي تسجيل دافعي الضرائب.
– مدير تخطيط ودعم تقنية المعلومات.
– مستشار الالتزام الضريبي.
– أخصائي تشغيل معدات الأمن.
– أخصائي التخطيط والمتابعة.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)