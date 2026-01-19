خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي المحاسبة وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)