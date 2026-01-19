وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المحاسبة وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)