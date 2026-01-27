Icon

الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة Icon وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية Icon وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التخصصات الصحية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

– مدير عام الإدارة العامة للسياسات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، الإدارة، القانون، السياسة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أو تحليلات/ قسم حلول البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل البياناتر الإحصاء، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم