وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التخصصات الصحية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام الإدارة العامة للسياسات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، الإدارة، القانون، السياسة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أو تحليلات/ قسم حلول البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل البياناتر الإحصاء، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)