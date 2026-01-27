الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير عام الإدارة العامة للسياسات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، الإدارة، القانون، السياسة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أو تحليلات/ قسم حلول البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل البياناتر الإحصاء، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)