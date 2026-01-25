Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق قطع الغيار.

– سائق مركبة خفيفة.

– منسق الأمن.

– أخصائي علاقات الموظفين.

– مسؤول المخاطر التشغيلية.

– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

