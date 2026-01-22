وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي دعم المنتجات.
– مهندس أول مبيعات.
– موظف مبيعات.
– أخصائي خدمة.
– مدير أول قسم الهندسة.
– مدير قسم تسليم المشاريع.
وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)