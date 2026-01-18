Icon

القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة Icon 2 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية ابتداءً من الثلاثاء القادم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف بنك الخليج الدولي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

– مساعد مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول البنية التحتية للأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين
حصاد اليوم

وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية

حصاد اليوم