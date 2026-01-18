وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف بنك الخليج الدولي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول البنية التحتية للأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)