Icon

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض Icon وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن Icon نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الدمام، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

– مدير عام المبيعات (الدمام).

– مدير عام خدمات الطعام (جدة).

– مشرف تخطيط الإمداد (الرياض).

– مسؤول الاتصالات الداخلية (الرياض).

– مطور تطبيقات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم

حصاد اليوم