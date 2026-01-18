Icon

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال.

– مشرف قسم الأطعمة والمشروبات.

– مشرف قسم التدبير المنزلي.

– مسؤول سلامة الأغذية.

– مدير عمليات تقديم الطعام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

