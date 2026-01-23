Icon

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والظهران، والرياض، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أنظمة الأسلحة/ الهوك.

– معلم لغة إنجليزية.

– مدير تحليل البيانات والنمذجة.

– أخصائي أول السلامة.

– أخصائي تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

