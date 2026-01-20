وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد “السعودي للتنمية” يشارك بافتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في الأردن أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال عروس البحر الأحمر تأخذ زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية في جولة ترفيهية وتاريخية أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير السلامة.
– مهندس المواد/ المطار.
– مدير الخدمات اللوجستية.
– مدير مراقبة المستندات.
– مهندس معماري.
– مدير أول الإنشاءات.
– مساح كميات.
– مراقب وثائق.
– مهندس كهربائي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)