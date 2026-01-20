Icon

ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد Icon “السعودي للتنمية” يشارك بافتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في الأردن Icon أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال Icon عروس البحر الأحمر تأخذ زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية في جولة ترفيهية وتاريخية Icon أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها Icon وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م Icon الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية Icon شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة Icon الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين Icon بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الأربعاء ٢١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم

شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

– مدير السلامة.

– مهندس المواد/ المطار.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير مراقبة المستندات.

– مهندس معماري.

– مدير أول الإنشاءات.

– مساح كميات.

– مراقب وثائق.

– مهندس كهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة...

حصاد اليوم
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة
آخر الاخبار

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.....

آخر الاخبار
شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم

حصاد اليوم