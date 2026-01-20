وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير السلامة.

– مهندس المواد/ المطار.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير مراقبة المستندات.

– مهندس معماري.

– مدير أول الإنشاءات.

– مساح كميات.

– مراقب وثائق.

– مهندس كهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)