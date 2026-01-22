وظائف شاغرة لدى طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مهندس أول البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)