وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التميز التشغيلي (الرياض).
– مدير حسابات رئيسي (الرياض).
– مدير حسابات رئيسي (جدة).
– مسؤول السلامة (الخبر).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)