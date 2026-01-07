وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– مسؤول دعم فني تقنية المعلومات.

– مدير البنية المؤسسية.

– مصمم تعليمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 13 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)